«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области продолжается дезинфекция и специальная обработка мест в связи с эпидемией коронавируса.



Как сообщает «МЧС ДНР», такая обработка происходит там, «где граждане могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».



Указано, что спасатели провели обработку 10 административных зданий, 11 административных помещений, 11 частных домов, 18 квартир, 2 подъездов многоквартирных домов, 1 остановочного павильона, 3 магазинов, 6 автобусных станций, 1 территории больницы и 14 транспортных средств.



Населенные пункты, где проведена дезинфекция, в «МЧС» не указали. В начале апреля сообщалось, что такие мероприятия проведены в Макеевке.

Группировка «ДНР» сообщалао 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. При этом утверждается, что с 17 апреля новых случаев болезни зафиксировано не было.



Помимо Макеевки, названия других населенных пунктов, где были выявлены заболевшие COVID-19, в «ДНР» не называют.