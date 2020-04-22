Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом

22 апреля 2020, 12:27

«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области продолжается дезинфекция и специальная обработка мест в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает «МЧС ДНР», такая обработка происходит там, «где граждане могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».

Указано, что спасатели провели обработку 10 административных зданий, 11 административных помещений, 11 частных домов, 18 квартир, 2 подъездов многоквартирных домов, 1 остановочного павильона, 3 магазинов, 6 автобусных станций, 1 территории больницы и 14 транспортных средств.

Населенные пункты, где проведена дезинфекция, в «МЧС» не указали. В начале апреля сообщалось, что такие мероприятия проведены в Макеевке.

Группировка «ДНР» сообщалао 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. При этом утверждается, что с 17 апреля новых случаев болезни зафиксировано не было.

Помимо Макеевки, названия других населенных пунктов, где были выявлены заболевшие COVID-19, в «ДНР» не называют.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
ОРДЛО коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:59
Красный Крест отправил гуманитарную помощь для прифронтовых сел Донбасса
12:27
«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом
11:44
«ДНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 пятый день подряд
11:11
Сотрудников колледжа в Свердловске подозревают в хищениях у «ЛНР»
23:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:54
Беспилотник ОБСЕ глушили над Донецкой и Луганской областями
16:40
«ЛНР» ввела карантин в стационарах и закрыла кладбища
15:14
«ДНР» 6 лет спустя. Как Киеву вести дела с Кремлем ►
13:42
ОБСЕ узнала детали гибели девушки в поселке под Горловкой при обстреле
13:03
«ЛНР» озвучила штрафы за нарушение санитарных норм
11:59
«ДНР» не фиксирует новых случаев COVID-19. Но число подозрений растет
10:25
«ДНР»: В церкви на Пасху пришли почти 80 тысяч человек на фоне коронавируса
08:50
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:34
В Луганске автомобиль скорой попал в ДТП: пострадал пешеход
все новости
15:26
В Луганской области закрыли село на карантин
15:01
Минздрав призвал отказаться от походов на кладбища в поминальные дни
14:59
Красный Крест отправил гуманитарную помощь для прифронтовых сел Донбасса
14:33
Кабмин хочет направить $140 миллионов от ООН на борьбу с COVID-19 на Донбассе
14:26
В ДонОГА назвали технической ошибкой отсутствие свежих данных по COVID-19 в статистике Минздрава
14:16
Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам
13:55
Украина получит от Германии более 25 миллионов евро на жилье переселенцам
13:54
CivilM + просит ЕС поддержать бизнес и медицину на Донбассе
13:42
В повестке дня двух заседаний Рады в пятницу указали 11 пунктов
13:15
Карантин в Украине продлили до 11 мая
12:27
«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом
12:18
В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь
11:44
«ДНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 пятый день подряд
11:11
Сотрудников колледжа в Свердловске подозревают в хищениях у «ЛНР»
11:10
Полиция не выпустит из Донецкой области побывавших на пасхальной службе в Святогорской лавре
все новости
ВИДЕО
«ДНР» 6 лет спустя. Как Киеву вести дела с Кремлем ►
21 апреля, 15:14
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
21 апреля, 08:50
Донецк 6 лет при «ДНР». Сколько еще? ►
18 апреля, 21:38

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция