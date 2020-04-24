В «ЛНР» заявили о 70 случаях заболевания коронавирусом

На подконтрольной «ЛНР» территории зафиксировано 70 случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил санитарный врач группировки Дмитрий Докашенко.



По его словам, для нераспространения инфекции принят ряд ограничительных мер.



Точные места локализации заболевших не называются.

С 23 апреля группировка ввела режим строгой самоизоляции и запрет на передвижение транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Кадиевке (ранее Стаханов). А с 26 апреля временно ограничено движение междугороднего общественного транспорта.



22 апреля сообщалось, что в больнице Первомайска умер 74-летний мужчина, у которого выявили коронавирус. При этом «ЛНР» не стала связывать эту смерть с вирусом, ссылаясь на то, что у мужчины была хроническая болезнь сердца.