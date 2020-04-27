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Лавров прогнозирует «большую битву» на видеоконференции «нормандского формата»

27 апреля 2020, 14:33

Лавров прогнозирует «большую битву» на видеоконференции «нормандского формата»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не доволен повесткой предстоящей видеоконференции стран «нормандского формата» на уровне министров, запланированной на 30 апреля. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в рамках онлайн-лекции в МГИМО в понедельник.

Он отметил, что сейчас идет обмен предложениями о том, какой будет повестка встречи. Лаврова при этом не устраивают предложения немецкой стороны, состоящие из вопросов обмена удерживаемыми лицами, разминирования, обеспечения безопасности и обеспечения доступа СММ ОБСЕ на подконтрольные боевикам территории.

«Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера, увязывающей предоставление Донбассу "особого статуса" с проведением выборов», — заявил глава МИД РФ.

Он также обвинил украинскую сторону в блокировании работы Контактной группы в части политической части Минских договоренностей за исключением двусторонней работы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

По мнению Лаврова, на видеоконференции предстоит «большая битва за то, чтобы заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические разделы французского саммита».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в результативности предстоящих переговоров.

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

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