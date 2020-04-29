Резников обвинил Москву в невыполнении коммюнике «нормандской четверки»

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил Россию в невыполнении договоренностей «нормандской четверки» по итогу декабрьского саммита в Париже. Об этом он заявил во время встречи с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.



Резников отметил, что парижский саммит «нормандской четверки» в очередной раз показал свою приверженность мирному урегулированию конфликта на Донбассе.



«Однако, к сожалению, большинство договоренностей, которые были достигнуты и направлены на улучшение ситуации безопасности на Востоке Украины, остаются невыполненными со стороны государства-агрессора, в том числе и о нарушении режима тишины», — заявил вице-премьер-министр.



На встрече стороны обсудили ситуацию на Донбассе, работу «нормандского формата», санкции против России и пандемию коронавируса в мире.



«Мы высоко ценим вклад Германии в урегулирование ситуации на Донбассе из-за вооруженной агрессии России, из-за оккупации РФ части Донецкой и Луганской областей Украины, а также украинского Крыма», — отметил он.



Резников добавил, что позиция Украины остается неизменной — выполнение блока безопасности Минских договоренностей является главной предпосылкой деэскалации.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в результативности предстоящих переговоров. Также глава МИД РФ недоволен повесткой предстоящей видеоконференции.



Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.