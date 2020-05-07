Жители неподконтрольных территорий Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель ООН в Украине Пабло Матеу в интервью DW.



«Получение пенсии — право человека, которое он заработал многими годами труда. Это не вина людей, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству. Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Людей, по сути, заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию. Я надеюсь, что пандемия побудит правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории», — отметил он.



Матеу призвал власти Украины открыть пункты пропуска на линии соприкосновения.



«Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории. Они до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию. Сейчас они не могут ее получить», — указал он.



По его словам, в условиях пандемии коронавируса имеет смысл открыть больше мобильных отделений на других пунктах пропуска, чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город.



«Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели», — подчеркнул представитель ООН.



Матеу напомнил, что с тех пор как группировками «ДНР» и «ЛНР» были введены карантинные ограничения, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Данные организации также не могут отправить туда гуманитарную помощь, кроме грузов, связанных с пандемией COVID-19.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».