В «ЛНР» заявили о 232 случаях коронавируса

Так называемая «министр здравоохранения» Наталия Пащенко заявила о 232 случаях коронавируса на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Отмечается, что 29 из них были выявлены за сегодняшний день.



В последний раз «ЛНР» сообщала о количестве заболевших 5 мая. Тогда группировка признала 162 случая коронавируса COVID-19 на подконтрольной ей территории. При этом, в формировании не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у корого выявили коронавирус.



Кроме этого, «ЛНР» закрыла поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Сколько именно в поликлинике выявлено случае COVID-19 не уточняется.