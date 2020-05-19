«ЛНР»: Умер главный врач больницы Луганска, у которого был коронавирус

Вчера скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета Яна Соцкая, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



По ее словам, у Навроцкого диагностирована вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Также он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 18 мая в группировке «ЛНР» подтвердили 328 случаев заражения коронавирусом.



В формировании все еще не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у которого выявили коронавирус.



4 мая «ЛНР» закрыла поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса.



5 мая СМИ узнали о вспышке коронавируса в этой больнице. Как рассказал медик одного из заведений ОРЛО, положительные результаты теста на коронавирус COVID-19 получили главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.