Резников рассказал о самоизоляции Кучмы: поэтому он не участвовал в заседании ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй президент Леонид Кучма не участвовал в недавнем заседании ТКГ из-за того, что находится на смоизоляции. Об этом заявил его первый заместитель в делегации на переговорах, вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».



«Леонид Данилович не смог принять участие на этих переговорах. Леонид Данилович сейчас на самоизоляции — имеет право, бережет здоровье», — сказал Резников.



На фоне пандемии коронавируса в мире заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) с конца марта проходят в видеоформате. Резников не объяснил, почему Кучма не присоединился к переговорам с помощью компьютера.



При этом он подчеркнул, что участие Кучмы в заседаниях ТКГ имеет важное значение, потому что его уважает российская сторона.



Леониду Кучме 81 год.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 14 мая. В нем украинская делегация участвовала в обновленном составе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы нескольких парламентских комитетов.



Президент Владимир Зеленский надеется, что Россия также повысит уровень своей делегации на переговорах.



По данным «Интерфакса» и «Коммерсанта», РФ не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины. При этом украинская сторона продолжит переговоры в обновленном составе.