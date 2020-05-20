Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников рассказал о самоизоляции Кучмы: поэтому он не участвовал в заседании ТКГ

20 мая 2020, 07:50

Резников рассказал о самоизоляции Кучмы: поэтому он не участвовал в заседании ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй президент Леонид Кучма не участвовал в недавнем заседании ТКГ из-за того, что находится на смоизоляции. Об этом заявил его первый заместитель в делегации на переговорах, вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

«Леонид Данилович не смог принять участие на этих переговорах. Леонид Данилович сейчас на самоизоляции — имеет право, бережет здоровье», — сказал Резников.

На фоне пандемии коронавируса в мире заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) с конца марта проходят в видеоформате. Резников не объяснил, почему Кучма не присоединился к переговорам с помощью компьютера.

При этом он подчеркнул, что участие Кучмы в заседаниях ТКГ имеет важное значение, потому что его уважает российская сторона.

Леониду Кучме 81 год.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 14 мая. В нем украинская делегация участвовала в обновленном составе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы нескольких парламентских комитетов.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Россия также повысит уровень своей делегации на переговорах.

По данным «Интерфакса» и «Коммерсанта», РФ не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины. При этом украинская сторона продолжит переговоры в обновленном составе.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кучма Алексей Резников
Прочее
Трехсторонняя контактная группа коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:02
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 19 тысяч
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса
13:48
«ЛНР» отменила итоговые экзамены для старших классов из-за коронавируса
12:31
В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса
10:30
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 8 заболевших
10:11
Умер главный врач больницы Луганска, у которого был коронавирус
08:50
Наблюдатели ОБСЕ видели разрушенный в ходе обстрела дом на Луганщине
23:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
22:56
Резников: Российское гражданство членов «Л-ДНР» поможет Украине в международных судах
18:43
Члены «ДНР» не скрывают, что получили российские паспорта и ездят в Минск
16:30
«ДНР» закрыла супермаркет в Донецке из-за продажи игрушек с символикой ВСУ
15:55
В Снежном — проблемы с вывозом мусора
11:19
«ДНР» приговорила донецкого врача к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже»
10:46
«ЛНР» подтвердила 328 случаев коронавируса
все новости
09:02
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 19 тысяч
08:16
Штаб ООС насчитал 10 обстрелов со стороны боевиков
07:50
Резников рассказал о самоизоляции Кучмы: поэтому он не участвовал в заседании ТКГ
06:40
СМИ: Открыто уголовное дело о «госизмене» из-за разговоров якобы Порошенко с Байденом
05:51
В Донецкой области выявили 133-й случай коронавируса
23:34
Цимбалюк: Идея о миротворцах еще актуальна
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:11
СМИ узнало, когда Ермак и Кулеба поедут в Берлин на переговоры по Донбассу
20:52
Минкульт: Кинотеатры ориентировочно заработают в июле
20:15
В Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью Гордона с Гиркиным
19:38
Коломойского подозревают в отмывании миллионов долларов в США
17:14
В Великобритании от COVID-19 скончалась украинка
17:00
СБУ: Среди снайперов, причастных к гибели украинского военнослужащего, — россиянин
16:52
Рада отправила на доработку законопроект о медиа
16:28
Боевику «ДНР» заочно объявили о подозрении в похищении прокурора
все новости
ВИДЕО
Донбасс: Сдвиг в переговорах ►
16 мая, 22:45
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24
В Лисичанске митингуют предприниматели
12 мая, 11:14

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция