Украина созывает заседание ТКГ из-за угроз Пасечника и Пушилина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявлений, озвученных главами группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным о приведении своих «войск» в боевую готовность. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.



Ранее главы группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили, что их вооруженные силы приведены в боевую готовность из-за якобы обстрелов с украинской стороны.



«Что делает сейчас Леонид Данилович Кучма? Сегодня из-за заявления господина... Как его фамилия, Пасечника? Он созывает экстренное заседание минской контактной группы», — сказал Зеленский.



Он отметил, что Кучма направил соответсвующее письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.



Президент также опроверг, что Кучма отстранился от процесса переговоров в ТКГ.



Комментируя обвинения «Л-ДНР» в обстрелах, Зеленский сказал: «Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам». Он также выразил уверенность, что на боевиков влияет Россия, которая должна на них повлиять и в в этом случае, чтобы остановить провокации.



Зеленский напомнил, что группировки не пускают через линию соприкосновения наблюдателей ОБСЕ, ссылаясь на карантин из-за коронавируса.