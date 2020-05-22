Резников: ОБСЕ не подтвердила обстрел ЛЭП на Луганщине украинскими военными

Миссия ОБСЕ во время внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



Обновлено. Об этом также заявил вице-премьер и первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».



Также Резников сказал, что отсутствие обстрелов со стороны украинской армии на данный момент признал член группировки «ЛНР»Владислав Дейнего.



«Я заявил во время заседания, что с нашей стороны никакой стрельбы нет и ваши работники работают. Господин [спецпредставитель России в ТКГ Азамат] Кульмухаметов спросил Дейнего, подтверждает ли тот факт отсутствия обстрелов на данный момент. И он подтвердил факт отсутствия стрельбы на данный момент», — сказал Резников.



По его словам, украинская сторона дала гарантии безопасности для ремонта линии электропередач с 25 мая.

20 мая первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил агентству «Интерфакс-Украина», что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.



Для обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.



В группировках заявили о приведении в полную боевую готовность своих «войск».