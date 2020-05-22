Гиркин заявил, что Пушилин и Пасечник не командуют армиями «Л-ДНР»

Россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), который в 2014 году был одним из командиров боевиков «ДНР», заявил, что главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник в действительности не имеют власти над вооруженными силами этих формирований.



Так он прокомментировал их заявления о приведении в полную боевую готовность «войск» в ОРДЛО.



«Пушилин и Пасечник не командуют корпусами "народной милиции". Вообще. Они к ним имеют примерно такое же отношение, как я к Большому театру — вроде бы рядом, но никакого», — сказал он во время прямой трансляции на своей странице во «ВКонтакте».



Гиркин отказался пояснять свои слова. «Кто знает, тот знает», — добавил он.

Украинское военное командование неоднократно заявляло, что вооруженные формирования при «ДНР» и «ЛНР» подчинены восьмой общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил России. Туда входит в общей сложности 35 тысяч человек. По данным Киева, основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов «Л-ДНР» составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе командируются в ОРДЛО. При этом должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России.



В свою очередь Россия участие в конфликте на Донбассе официально отрицает.