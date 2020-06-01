Ермак и три министра отправятся в Берлин на переговоры по Донбассу

Во вторник, 2 июня, состоится рабочий визит украинской делегации в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыма и результатов договоренностей «нормандского формата».



Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в состав делегации войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран.



Также в Берлин отправятся заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и другие должностные лица.



В столице Германии запланированы встречи с министром иностранных дел страны Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Хеккером, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят «ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19».



Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция. Ожидается, что она начнется в 13:00 по киевскому времени.