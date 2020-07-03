В России ответили, нужно ли соблюдать самоизоляцию при въезде из Донецка

Жителям подконтрольной группировке «ДНР» территорий необходимо будет отправиться на 14-дневную самоизоляцию при въезде в Ростовскую область России.



Об этом корреспонденту «Новостей Донбасса» сообщили по телефону «горячей линии» единого регионального центра оперативного мониторинга по короновирусной инфекции Ростовской области.



Также эту информацию подтвердили по телефону группы мониторинга, который указан на портале правительства Ростовской области.



Там уточнили, что самоизоляцию нужно проходить даже при наличии российского паспорта.

С 1 июля «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, которые были введены весной из-за коронавируса. Кроме того, местным жителям, которые возвращаются из РФ, не нужно проходить самоизоляцию.



При этом власти Ростовской области разрешили жителям ОРДЛО, которые приезжали для голосования по проявкам в Конституцию РФ, не проходить самоизоляцию. Также самоизоляцию не проходят люди, которых привозят для получения российских паспортов.