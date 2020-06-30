Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►

Сразу после проведения президентских выборов в Украине Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территорий.



В Кремле назвали это гуманитарным шагом, а украинские власти говорят, что тем самым Россия фактически признала оккупацию Донбасса и разрушает Минские соглашения. Более того, сейчас жителей неподконтрольного Донбасса, получивших российские паспорта, приглашают голосовать за поправки в конституцию РФ.



Зачем это Кремлю и сколько дончан пойдут навстречу желанию Путина остаться руководителем России еще как минимум до 2036 год?