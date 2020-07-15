«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней

Штаб «Здоровое движение», который в группировке «ДНР» отвечает за прием документов на пересечение линии соприкосновения, получает тысячи заявлений. Об этом рассказал волонтер штаба Серегей в комментарии YouTube-каналу «МАЙ ДНР».



На линии соприкосновения в Донецкой области продолжают действовать ограничения на пересечения пунктов пропуска после ослабления карантина. «ДНР» разрешает въехать в Донецк только через КПВВ «Еленовка» в определенные дни по спискам, которые формирует «межведомтсвенный штаб по борьбе с коронавирусом».



Для включения в список необходимо подать заявление, в котором указать причину поездки (как правило, это обстоятельства гуманитарного характера) и вложить копии соответствующих документов. Такое заявление можно подать как в электронной форме, так и придя непосредственно в офис штаба, который находится по адресу улица Университетская, 19 в Донецке.



По словам волонтера, если принести заявление с документами или их копиями непосредственно в штаб, то процесс может пройти быстрее. «Лично обратиться — это значит, что лично при вас проверят весь пакет документов и сотрудник штаба распишется, что передал их на обработку. Процедура быстрее. С электронной почтой тоже несколько десятков сотрудников работает, по факту без выходных, но там тысячи обращений», — рассказал он.



Представитель штаба рекомендовал приходить во второй половине дня, так как «многие приходят с семи утра, создавая очереди и ажиотаж».



Он также уточнил, что подать документы могут родственники или знакомые человека, который хочет въехать на подконтрольную «ДНР» территорию. «Мы принимаем пакеты документов — копии даже без наличия оригиналов. Мы принимаем заявления, заполненные в электронном виде, принимаем фотокопии заявлений с подписью. Бывают случаи, что мы просим родственников или коллег подписать, что это они передали документы», — добавил волонтер.



По его словам, обычно обращение на пересечение КПВВ рассматривают от 15 до 30 дней. В редких случаях, «когда это касается жизни и здоровья», решение может быть принято в срок до недели.

Пока что «ДНР» открывла КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд три раза: 25 июня, 7 июля и 13 июля. За день проехать в Донецк успевают 200-300 человек. Все прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.