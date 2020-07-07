Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва

Сегодня, 7 июля, возобновлено движение людей через линию соприкосновения между украинским пунктом пропуска «Новотроицкое» и пунктом пропуска группировки «ДНР» «Еленовка».



В сторону неподконтрольной украинским властям территории «Новотроицкое» уже пересек 131 человек, сообщила «Новостям Донбасса» пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко. При этом «ДНР» не пропустила один автомобиль с двумя гражданами, поэтому они вернулись.



«Пограничники объясняют, что есть возможность непропуска оккупационной властью. В таком случае нужно сразу возвращаться, а не ждать в "серой зоне"», — подчеркнула Карпиленко.



Она напомнила, что все въезжающие с неподконтрольной территории должны и те люди, которых не пропустили боевики, должны дать согласие на двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Сепаратистский ресурс ДАН сообщил, что через КПВВ «Еленовка» в сторону Донецка уже пропущено несколько автомобилей с людьми. Машины дезинфицируют, а людей отправят на 14-дневную обсервацию в больницу Донецка.



Также отмечалось, что на выезд в сторону подконтрольной Украине территории выстроилась очередь примерно из 100 автомобилей и до 300 граждан, которые планируют пересечь КПВВ пешком.

«ДНР» возобновила работу КПВВ «Еленовка» после девяти дней перерыва. Ожидается, что движение будет открыто в обе стороны сегодня с 9:00 до 18:00. Последующие дни работы будет определять специальный штаб.



Накануне «ДНР» объявила условия пересечения «Еленовки» 7 июля. Так, для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение штаба. Для этого нужно было отправить заявку и дождаться включения в список. Отмечалось, что разрешение на въезд получили около 200 человек. Также необходимо дать согласие на обсервацию.



Для выезда необходимо иметь прописку на подконтрольной Украине территории.

В предыдущий раз «ДНР» разрешила въезд по спискам группе людей 25 июня. Они были помещены на обсервацию в больницу профпатологии и реабилитации в Донецке. Позже их отправили на самоизоляцию домой после отрицательных тестов на коронавирус.



На территории этого медицинского центра также был установлен палаточный городок, в котором на обсервации находится 60 человек. Этих людей пропустили 27 июня после того, как они застряли в «серой зоне».



C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. До этого пересечение линии соприкосновения в Донецкой области осуществлялось только по дорожному коридору между украинским КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка».