«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех

Группировка «ДНР» сегодня утром возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Нвотроицкое».



Сепаратистский ресурс ДАН отмечает, что к началу работы «Еленовки» в направлении украинской стороны выстроилась очередь примерно из двух десятков автомобилей и до полусотни людей.

Выехать из Донецка можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса», что в сторону неподконтрольной территории было пропущено около 60 человек.



Каждому желающему пересечь линию соприкосновения украинские пограничники поясняют, что боевики могут пропустить не всех, как и в прошлый раз. «Граждане, которые соглашаются ехать, несмотря на риски, их пропускают [украинские пограничники]», — отметила Карпиленко.



Также пограничники подчеркивают, что, в случае непропуска, гражданам не нужно оставаться в «серой зоне», так как это небезопасно. В случае возвращения на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Пресс-офицер Донецкого погранотряда добавила, что с оккупированной территории на КПВВ «Новотороицкое» пока никто не прибыл, также как и не было вернувшихся.

В предыдущий раз «ДНР» открыла «Еленовку» 7 июля. Тогда около сотни человек, которых не было в списке, провели день в «серой зоне».



К вечеру их прогнали вооруженные люди, некоторые сопротивлявшиеся были избиты. В итоге 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост «ДНР». После этого около 50 человек остались ждать на «нуле», остальные — направились на подконтрольную Украине территорию. Поздним вечером «ДНР» все же пропустила оставшихся и отправила на обсервацию в больницу.