«Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса. Он остается главным тренером

Киевское «Динамо» опубликовало переписку президента Игоря Суркиса с главным тренером Мирчей Луческу от 25 июля. Письма решил обнародовать сам Суркис, указано на сайте клуба.



В первом письме Луческу пишет, что принял решение отказаться от сотрудничества с «Динамо» из-за реакции фанатов на его назначение. Именно это письмо оказалось в распоряжении румынской газеты, которая опубликовала его в понедельник.



В ответном письме Суркис настаивал, что реакция части болельщиков не может стать решающим фактором. Об этом письме упоминал агент Луческу Аркадий Запорожану.



«Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки "Динамо" будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореход", как Мирча Луческу», — отмечает владелец киевского клуба.



В следующем письме Луческу заверил президента «Динамо» в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже 28 июля. «Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как вы», — подчеркнул румынский тренер.

Бывший тренер донецкого «Шахтер» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Против его назначения публично выступили ультрас столичного клуба. Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним, потому что Луческу «себя исчерпал».