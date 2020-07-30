Луческу рассказал, что поговорил с Ахметовым уже после подписания контракта с «Динамо»

Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что поговрил с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым уже после подписания контракта со столичным клубом.



«После того как, подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера", поставил в известность», — сказал Луческу во время пресс-конференции.



По словам румынского специалиста, Ахметов пожелал ему удачи. «Он понял, почему я подписал контракт. Я хотел вернуться в Украину, я хотел вернуться в футбол», — подчеркнул Луческу.



Он добавил, что «Шахтер» для него — «сумасшедшая история, но это уже история». «Эмоции и чувства, естественно есть, потому что была проделана огромная и очень классная работа. Но я профессиональный тренер. Чувства чувствами, но я должен идти вперед. Спасибо президенту "Шахтера", болельщикам, игрокам, с которыми мы добились результата, но эта страница перевернута», — заявил новый наставник «Динамо».

Бывший главный тренер донецкого «Шахтер» Мирча Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Против его назначения выступили ультрас столичного клуба. Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



У СМИ оказалось письмо Луческу к президенту «Динамо» Игорю Суркису, в котором он выразил желание покинуть клуб из-за давления фанатов. Однако Суркис убедил тренера остаться.



После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним в 2016-м, потому что Луческу «себя исчерпал».