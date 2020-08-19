В Кремле подтвердили подготовку встречи помощников лидеров «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



При этом Песков не знает, договорились ли стороны по окончательной дате или нет. Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.



Ранее в СМИ появилась информация, что такая встреча состоится 28 августа.



Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе ведут Украина, Германия, Франция и Россия.

В конце июля СМИ опубликовали письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он назвал переговоры «нормандской четверки» на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.



В Кремле, комментируя обнародование письма, заявили, что ни о каком сворачивании переговоров по Донбассу речи не идет.



Визави Козака в переговорном формате — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — назвал письмо российского представителя частью «дипломатической игры».