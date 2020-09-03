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«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября

03 сентября 2020, 15:52

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября

Группировка «ДНР» в пятницу, 4 сентября, на один день возобновит работу своего пункта пропуска «Еленовка» под Донецком.

Об этом сообщает так называемый штаб «ДНР» по борьбе с кронавирусом.

Въехать в Донецк смогут только те люди, которые получили разрешение «штаба», а выехать — только те, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Все въехавшие на подконтрольную «ДНР» территорию будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00.

Пропущенные на подконтрольную Украине территорию должны пройти самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.

КПВВ «Еленовка» соединен дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое». Сейчас это единственный дорожный коридор в Донецкой области, через который осуществляется пропуск людей после послабления карантина.

С 1 сентября украинские КПВВ перешли на осенний график работы. Пересечение людей и автомобилей разрешено с 07:00 до 18:30. В направлении неподконтрольной территории пересечение пункта попуска — до 18:00.

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