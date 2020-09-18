Президент Владимир Зеленский заявил, что действующий режим прекращения огня «не идеален», но важен для дальнейшего урегулирования на Донбассе.



«Режим тишины выполняется с некоторыми провокациями, результатами которых является утрата жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет», — отметил он во время визита в Тернопольскую область.



Зеленский подчеркнул, что не может сказать, сколько «режим тишины» будет продолжаться, но заверил, что украинская власть делает все, чтобы «он вышел на постоянный уровень». Вместе с тем он отметил, что со вступлением в силу договоренностей о прекращении огня количество обстрелов «уменьшилось в разы», как и количество боевых потерь в украинской армии.



«Мы знаем, что в Минских соглашениях много разных пунктов. Мне кажется, первый пункт — это тот, который мы почти выполнили», — сказал президент.



Накануне глава МИД России Сершей Лавров заявил, что прогресс в выполнении Минских соглашений вряд ли будет при нынешнем руководстве Украины. Ему возразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что РФ также пописывала «Минск» и является стороной конфликта.

В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в Офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.