Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский — о перемирии: В Минских соглашениях много пунктов, один из них мы почти выполнили

18 сентября 2020, 16:27

Зеленский — о перемирии: В Минских соглашениях много пунктов, один из них мы почти выполнили

Президент Владимир Зеленский заявил, что действующий режим прекращения огня «не идеален», но важен для дальнейшего урегулирования на Донбассе.

«Режим тишины выполняется с некоторыми провокациями, результатами которых является утрата жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет», — отметил он во время визита в Тернопольскую область.

Зеленский подчеркнул, что не может сказать, сколько «режим тишины» будет продолжаться, но заверил, что украинская власть делает все, чтобы «он вышел на постоянный уровень». Вместе с тем он отметил, что со вступлением в силу договоренностей о прекращении огня количество обстрелов «уменьшилось в разы», как и количество боевых потерь в украинской армии.

«Мы знаем, что в Минских соглашениях много разных пунктов. Мне кажется, первый пункт — это тот, который мы почти выполнили», — сказал президент.

Накануне глава МИД России Сершей Лавров заявил, что прогресс в выполнении Минских соглашений вряд ли будет при нынешнем руководстве Украины. Ему возразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что РФ также пописывала «Минск» и является стороной конфликта.

В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. 

Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в Офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
режим тишины Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«ЛНР» назвала города, где больше всего пациентов с COVID-19
14:16
«ДНР» заявляет, что выдала свои «паспорта» 550 тысячам человек
12:12
«ДНР» отложила открытие «границы» с Луганском
11:04
«ДНР» зафиксировала три смерти среди пациентов с коронавирусом
09:35
«ЛНР»: Две смерти за сутки среди пациентов с COVID-19
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:32
Завтра «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка». Въезжающим в Донецк разрешили тест на COVID-19 вместо обсервации
12:48
«ДНР» сообщила о ранении жителя Саханки в результате детонации боеприпаса
10:43
«ДНР» зафиксировала еще три смерти от коронавируса. Выявлен 41 заболевший
09:58
В ОРЛО заявили о новом случае смерти и 9 положительных результатах на COVID-19
08:32
Мужчина погиб при взрыве гранаты под Луганском
23:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»
13:30
Боевика-россиянина из «ДНР» подозревают в похищении супружеской пары в Макеевке
10:29
Пятеро человек умерли в ОРДЛО из-за COVID-19. За сутки — 22 новых случая болезни
все новости
19:24
Штаб ООС: боец ВСУ на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве
18:53
Фокин рассказал про знакомство с Ермаком и о предложении возглавить украинскую делегацию в ТКГ
17:53
«ЛНР» назвала города, где больше всего пациентов с COVID-19
17:31
На Луганщине задержан боевик «ЛНР». Он ждет суда
16:27
Зеленский — о перемирии: В Минских соглашениях много пунктов, один из них мы почти выполнили
15:42
В Луганской области выявили более 700 заболевших коронавирусом
15:10
В полиции заподозрили махинации со сменой адреса голосования на выборах
14:18
В СНБО пригрозили наказанием за насаждение «русского мира» через религию
14:16
«ДНР» заявляет, что выдала свои «паспорта» 550 тысячам человек
13:05
Кулеба назвал критику Лаврова из-за Донбасса «старой песней, которая всем надоела»
12:48
В Кабмине обещают прописать порядок амнистии: кто – «коллаборанты» и преступники, а кто – заложники
12:45
Минреинтеграции предлагает обязать украинские телеканалы разблокировать спутниковый сигнал
12:12
«ДНР» отложила открытие «границы» с Луганском
11:12
Резников признал, что постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям
11:04
«ДНР» зафиксировала три смерти среди пациентов с коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Что происходит на линии огня во время перемирия. Репортаж из Красногоровки ►
16 сентября, 23:25
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 20:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 21:33

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция