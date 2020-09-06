Кулеба инициировал разговор с главой МИД России после обстрелов на Донбассе и потерь ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.



В воскресенье штаб ООС сообщил, что в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный и один был ранен. Кулеба назвал такие действия незаконных вооруженных формирований провокациями.



«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом», — подчеркнул он.



Министр также заявил, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. «Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие», — добавил Кулеба.

Погибший и раненый украинские военные стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Они были согласованы в Трехсторонней контактной группы и включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение «режима тишины», а ответный огонь допускается только в случае прямого приказа командования.