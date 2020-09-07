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ОП: Украина требует от России повлиять на боевиков из-за жертв в рядах ВСУ на Донбассе

07 сентября 2020, 13:21

ОП: Украина требует от России повлиять на боевиков из-за жертв в рядах ВСУ на Донбассе

Украина расценивает обстрел боевиков на Донбассе, при котором ранили военнослужащего, и обстрел, повлекший смерть украинского военного, как два отдельных случая и требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила пресс-служба Офиса президента.

В Офисе главы государства проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание из-за обстрелов со стороны группировок «ЛНР» и «ДНР».

Отмечается, что глава государства «крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки» на Донбассе.

В пресс-службе президента напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.

«Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан», — добавили в ОП.

Погибший и раненый украинские военные стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Они были согласованы в Трехсторонней контактной группе и включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение «режима тишины», а ответный огонь допускается только в случае прямого приказа командования.

Отметим, что напряжение в зоне конфликта начало нарастать из-за приказа главы «ДНР» Дениса Пушилина открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. До этого он ставил ультиматум украинской стороне демонтировать эти укрепления до 3 сентября, иначе он отдаст приказ их уничтожить.

При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Также украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.

Сегодня, 7 сентября, Пушилин решил отложить обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября.

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