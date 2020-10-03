Число погибших при пожарах на Луганщине выросло до 10 человек

Число жертв масштабных пожаров на территории Луганской области возросло до десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



В селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий обнаружены тела трех женщин, которые ранее значились как без вести пропавшие.



Погибшие — жительницы села Сиротино Наталья Андреева 1964 года рождения и Светлана Помещик 1947 года рождения. Последняя плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было. После того как соседи вернулись после эвакуации за имуществом и за ней на месте уже все горело.



В Вороново найдено тело Любови Чумак 1956 года рождения. Пока муж возился с транспортным средством в гараже, она зашла в дом за документами и пропала.



Поиски еще одного пропавшего продолжаются.

Ранее было известно о семи погибших и четырех без вести пропавших лицах. Еще об трех жертвах заявили в группировке «ЛНР».



В Луганской области продолжается тушение семи пожаров, один из очагов локализован.



Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.