В Луганской области фиксируют более сотни заболевших COVID-19 второй день подряд

За минувшие сутки в Луганской области выявлено 104 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



География новых случаев: Северодонецк — 27 человек, Рубежное — семь, Лисичанск — 17, Беловодский район — семь, Кременской — три, Марковский — один, Новоайдарский — шесть, Новопсковский — один, Попаснянский — четыре, Сватовский — пять, Старобельский — 19, Троицкий — семь.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 2229 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 737 человек, а умерли 32. Продолжают лечение 1460 пациентов.



Днем ранее на Луганщине было выявлено 110 новых заболевших, а позавчера — 98 человек.

Со следующей недели Луганская область будет находиться в «красной» зоне карантина. Это произошло, потому что загруженность месть в больницах региона для больных коронавирусом пять дней подряд превышала 75%.



На неподконтрольной часте Луганщины группировка «ЛНР» выявила 1290 случаев COVID-19. Из них 950 человек выздоровели, 58 — умерли.