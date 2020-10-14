За минувшие сутки в Луганской области выявили 98 новых случаев инфицирования коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли житель Северодонецка и житель Беловодского района.



34 новых случая подтверждены в Северодонецке, 31 в Троицком, десять в Лисичанске, восемь в Рубежном, по три в Кормянском, Марковском, Новоайдарском, Сватовском и Старобельском районах, один в Беловодском районе.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2015 человек. Из них выздоровели — 737, лечатся — 1250 человек, умерли 28.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 66,47%.

На неподконтрольной Украине части Луганской области группировка «ЛНР» зафиксировала 1243 заболевших COVID-19. Из них 904 человека были выписаны, а 58 умерли.