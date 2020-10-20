«Особые экономические условия». Зеленский пообещал льготы для инвесторов на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что Донбассу нужны особые экономические условия.



«Уже сегодня на свободных территориях Донетчины и Луганщины мы строим новый Донбасс: современный, безопасный, состоятельный. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской инфекции, нужны особенные экономические условия. Нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей», — сказал президент с трибуны парламента.



Зеленский пояснил, что такая стратегия включает: налоговые и таможенные преференции; страхование военно-политических рисков для инвесторов; арбитраж согласно международным стандартам.



Президент отметил, что стратегия над разработкой этой стратегии уже началась.



Отметим, что стратегию развития экономики Донбасса готовит министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.



В Офисе президента уточнили, что речь идет о создании специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса. На Банковой считают, что такой пример поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции.



В ОП также отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Ожидается, что опрос 25 октября пройдет за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства.