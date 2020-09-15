Торговать нельзя блокировать: Может ли свободная часть Донбасса развиваться без Донецка и Луганска?

Война на Донбассе длится седьмой год. Конфликт продолжает превращать некогда самый густонаселенный промышленный регион страны в руины. Линия фронта протяженностью более 420 километров разделяет не только территорию, людей и политические режимы, но и единую экономическую систему, которая была элементом украинской экономики.



С введением блокады в 2017 году и «национализацией» предприятий сепаратистскими группировками были окончательно разрушены экономические связи неподконтрольного региона с остальной частью страны. Большинство крупных и малых предприятий вынуждены были либо адаптироваться к новым условиям, либо переехать или просто-напросто закрыться.





Подконтрольная территория Донбасса



Глава правления «Института экономических исследований и политических консультаций» Игорь Бураковский констатирует, что после этих событий экономическое положение региона резко ухудшилась.



«Если мы будем сравнивать изготовление валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) в Донецкой и Луганской областях до разделения и после разделения, то мы можем говорить о том, что мы утратили по Донецкойобласти фактически треть и мы потеряли приблизительно около 40% Луганской области. Эти потери связаны с тем, что часть украинской промышленных предприятий осталась на оккупированной территории».



Результатом стал разрушенный и раздробленный Донбасс, одна треть которого контролируется так называемыми «Л-ДНР», управляемыми из Кремля. Эта часть находится в международной политической и экономической изоляции. Остальную территорию региона контролирует украинское правительство.



«На сегодня украинская экономика — часть мировой экономики, активно интегрируется в ЕС... Что касается части Донбасса, которая не под контролем Украины. С одной стороны, там работают предприятия, есть малый и средний бизнес, но в целом мы видим, что без вливания денег из РФ, без разного рода криминальных и теневых схем эта система является нежизнеспособной», — отмечает Бураковский.



В 2013 году вклад Донецкой области международную торговлю Украины составлял 19 %, Луганской — 5,6%. В сумме — это четверть всего украинского экспорта.



Стоит отметить, что по объему субвенций, дотаций и субсидий из центрального бюджета в расчете на душу населения, например в 2013 году, Донетчина находилась в первой десятке — на 7 месте.



На сегодняшний день подконтрольная часть Донетчины все же смогла выйти на прежний уровень валового регионального продукта и обеспечить 8% общеукраинского экспорта. В Луганской области дела обстоят по-хуже — там доля всего 0,5%.



Но несмотря на такую адаптацию — экономический потенциал региона не может быть полностью реализован из-за продолжающегося вооруженного конфликта.



Чтобы не допустить его еще более глубокой деградации власти должны разрабатывать особые концепции и программы. Игорь Бураковский отмечает, что потребность в таком документе назрела уже давно. И несмотря на отсутствие доступа в отдельные районы Донбасса, позаботиться о подконтрольной территории украинские власти в состоянии.



«Только сейчас мы подошли к подготовке этой стратегии... Поэтому сегодня вопрос стоит в том, чтобы помочь восстановить экономическую деятельность на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Ну а все дальше будет зависеть от политических и вопросов безопасности», — подчеркивает Бураковский.



На данный момент стратегии развития существуют отдельно для Донецкой и Луганской облестей. Также при участии Европейского Союза разрабатывается региональная программа поддержки малого и среднего бизнеса.



Основная часть существующих документов — это ориентиры и общие фразы: улучшение жизни, восстановление инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, трансформация угольных регионов и так далее. Почти каждая глава имеет отсылку к вооруженному конфликту и прогнозам относительно его разрешения. В зависимости от этих прогнозов, может измениться и сама стратегия экономического развития. Кроме двух локальных программ в разработке находится и более глобальная. Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал амбициозный по его словам план:



«Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне. Это не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу».



По мнению вице-премьера, Донбасс может навязать конкуренцию китайской металлургии и к тому же обладает высококачественными производственными мощностями вблизи стран ЕС. Резников также считает, что для начала важно создать особый инвестиционный режим на подконтрольной части Донбасса.



«Неотъемлемой частью этих планов власть рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Для этого необходимо создать целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям», — сказал он.



На запрос «Новостей Донбасса» относительно разрабатывающейся стратегии развития Донбасса в Миниреинтеграции на момент написания статьи не ответили.



Неподконтрольная территория Донбасса



Территории, находящиеся под контролем самопровозглашенных властей, страдают от нехватки инвестиций.



«Понятно, что внутренние инвесторы, , я имею ввиду российские, по понятным причинам туда не идут. Но без инвестиций очень тяжело развивать эти регионы. Как раз инвесторы — и приватные, и государственные — могли бы сформировать новое лицо этих регионов, как это происходит в других частях Украины», — убежден эксперт.



Представить дорожную карту экономического развития Донбасса Кабмину планируют в сентябре. Потом потребуется примерно полгода, чтобы подготовить необходимые расчеты при участии экспертов.



Экономичесике связи с ОРДЛО



Восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией — в Украине вопрос дискуссионный. Например, высказывание главы Луганщины Сергея Гайдая о необходимости их возобновления спровоцировало волну негодования в украинском политикуме и части общества.



«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду <...> Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы», — подчеркнул он.



А вот депутат от «Слуги народа »Юрий Камельчук увидел в таких действиях «ловушку»:



«Мы понимаем, что это ловушка. Если мы поддержим экономику тех людей, которые руководят там территорией и которые руководят боевиками, то мы фактически поспособствуем их усилению. Что, в принципе, без нас успешно делает Россия. И в данном случае мы должны искать какой-то другой демократический путь», — сказал парламентарий.



Сам Гайдай позже открестился от своих слов, ссылаясь на неверную их трактовку журналистами.



«Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами [из-за отсутствия гарантий безопасности на линии конфликта]. Пока мы получаем вот такие справки... вот я каждое утро получаю их — и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск», — сказал он.



Совсем другой вывод озвучен в докладе «Международной кризисной группы». Там написано, что Киев должен уже сейчас работать над снятием блокады, восстановлением экономических связей и разработкой программ, рассчитанных на всю территорию Донбасса, в том числе и неподконтрольную.



«Мы предлагаем такие мелкие шаги, как возобновление доступа к пенсиям для всех Граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории — это базовый элемент. Мы предлагаем шаги для возобновления мелкой торговли через линию соприкосновения. Мы предлагаем, чтобы Киев помогал жителям с обеих сторон линии соприкосновения... Простые мелкие первые шаги, которые могут как-то восстановить связи и это сможет создать фундамент для дальнейшей реинтеграции», — сказала Катерин Квинн-Джадж, аналитик-исследователь МКГ.



В организации негативно оценивают идею изменить всю старопромышленную экономику региона на новую:



«С одной стороны, есть некоторые отрасли, которые никогда не возобновятся, но с другой стороны нужно понять, что есть люди, которые отдали много лет своей жизни этим предприятиям, есть навыки, которые можно использовать в экономике. Нужно отойти от стереотипа, что все, что было — это плохо и надо все заново создать», — подчеркнула она.



Все мнения сходятся в одном — дальнейшая судьба экономики региона зависит от вариантов разрешения конфликта, в частности от готовности Кремля уйти с востока Украины, а также от инвестиций и подхода украинской власти к решению этой проблемы.



Видеосюжет на эту темы вы можете посмотреть в нашем выпуске «Донбасс Сегодня»:







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