Краматорск все же введет карантин «выходного дня»

В субботу и воскресенье в Краматорске Донецкой области будет действовать карантин «выходного дня». Об этом сообщил мэр города Андрей Панков.



«Постановление № 1100 Кабинета министров Украины говорит о безальтернативном введении карантина "выходного дня" на всей территории нашего государства», — отметил он.



Панков напомнил, что завтра могут работать только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины, автозаправочные комплексы и автомастерские.



За соблюдением мер будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба.



«Они обладают всей полнотой власти, чтобы применять по отношению к нарушителям соответствующие штрафные санкции», — отметил Панков.



При этом Панков не поддерживает ужесточение карантинных мер на выходных и даже заявлял ранее, что городская комиссия Краматорска по ликвидации ЧС не будет вводить карантин «выходного дня».

Правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.