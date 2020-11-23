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Богдан объяснил свои слова о том, что Зеленский «кинул» Путина с Консультативным советом

23 ноября 2020, 11:03

Богдан объяснил свои слова о том, что Зеленский «кинул» Путина с Консультативным советом

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пояснил свои слова о том, что президент Владимир Зеленский «кинул» президента России Владимира Путина.

Ранее о таком «кидке» Богдан упомянул в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В свежем интервью, которое экс-глава ОП, дал российской журналистке Ксении Собчак, он объяснил, что речь шла о неисполнении договоренности по созданию Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Подписывали документы переговорные группы — они опубликованы в интернете — а потом дальше эти договоренности не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю — не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это сделать?» — сказал Богдан.

Он уточнил, что «речь о переговорной группе, в которой представители Украины будут вести переговоры с представителями "ЛНР/ДНР"». То есть о Консультативном совете, который пытались создать весной.

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании консультативного совета.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, должны были войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицали, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».

Консультативный совет так и не был создан. Его работа планировалась в рамках выполнения одного из условий Минских соглашений — консультации с представителями ОРДЛО. Вместо Консультативного совета украинская сторона посылает на переговоры в ТКГ нескольких переселенцев.

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