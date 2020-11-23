Зеленский и Ермак сообщили о выздоровлении от коронавируса

Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус.



«Температура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест негативный», — отметил президент в своем видеообращении в соцсетях. Кроме того, Зеленский сообщил, что уже находится в Офисе президента на Банковой и приступил к работе.

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Также о своем выздоровлении от коронавируса сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

О том, что Зеленский и Ермак заразились коронавирусом стало известно 9 ноября. После этого их госпитализировали в ведомственную клинику «Феофания».



Также коронавирус выявили и у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, вице-премьера Алексея Резникова и министра финансов Сергея Марченко.