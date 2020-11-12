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Зеленского и Ермака госпитализировали из-за коронавируса

12 ноября 2020, 09:49

Зеленского и Ермака госпитализировали из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице «Феофания» в Киеве. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — рассказал Подоляк.

У Ермака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

«У них там стандартный график. Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», — пояснил Подоляк.

Он добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то что жена Зеленского уже переболела коронавирусом летом. Президент также не видится и с главой ОП, с ним связь только по телефону.

О том, что Зеленский и Ермак заразились коронавирусом стало известно 9 ноября.

На этой неделе коронавирус выявили и у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, вице-премьера Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и министра финансов Сергея Марченко.

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