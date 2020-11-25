Украинская делегация инициировала внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ.



Как говорится в сообщении в заявлении украинской делегации в ТКГ, на следующей неделе стороны должны рассмотреть 6 вопросов:



- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка российской стороной работы КПВВ;

- финализация договоренности о девятнадцати участков разминирования;

- финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

По итогам заседания ТКГ 25 ноября в украинской делегации сообщили, что для того, чтобы выйти из тупика в выполнении Парижских договоренностей 2019 года по урегулированию конфликта на Донбассе, нужно провести итоговую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.