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Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком

25 ноября 2020, 09:22

Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком

Дедушка и его совершеннолетний внук были травмированы в неподконтрольном властям Украины поселке Александровка под Донецком в результате обстрела 12 ноября. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете.

19 ноября мужчина (60–69 лет) сообщил наблюдателям, что 12 ноября, примерно в 6:10, он услышал взрыв возле своего дома на улице Шевченко, 4, в Александровке и потерял слух на левое ухо. В тот же день его внук (20–29 лет) рассказал, что 12 ноября, около 6:14, он услышал взрыв недалеко от вышеупомянутого дома и потерял слух на оба уха. Он добавил, что позже его перевезли для лечения в больницу Донецка.

19 ноября медперсонал больницы в Донецке подтвердил СММ ОБСЕ, что 13 ноября молодой мужчина 20–29 лет поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным давлением; по их оценке, это произошло в результате взрыва.

В тот же день пожилая женщина, представившаяся женой и бабушкой упомянутых пострадавших, рассказала, что во время инцидента она находилась в своем доме в Александровке  вместе с мужем и внуком. Услышав взрыв неподалеку, она впала в шоковое состояние, однако ранений не получила.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что за этот период получили только одно сообщение о жертве среди гражданского населения в результате обстрела — 27 июля был ранен житель Марьинки.

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