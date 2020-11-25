Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком

Дедушка и его совершеннолетний внук были травмированы в неподконтрольном властям Украины поселке Александровка под Донецком в результате обстрела 12 ноября. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете.



19 ноября мужчина (60–69 лет) сообщил наблюдателям, что 12 ноября, примерно в 6:10, он услышал взрыв возле своего дома на улице Шевченко, 4, в Александровке и потерял слух на левое ухо. В тот же день его внук (20–29 лет) рассказал, что 12 ноября, около 6:14, он услышал взрыв недалеко от вышеупомянутого дома и потерял слух на оба уха. Он добавил, что позже его перевезли для лечения в больницу Донецка.



19 ноября медперсонал больницы в Донецке подтвердил СММ ОБСЕ, что 13 ноября молодой мужчина 20–29 лет поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным давлением; по их оценке, это произошло в результате взрыва.



В тот же день пожилая женщина, представившаяся женой и бабушкой упомянутых пострадавших, рассказала, что во время инцидента она находилась в своем доме в Александровке вместе с мужем и внуком. Услышав взрыв неподалеку, она впала в шоковое состояние, однако ранений не получила.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



Ранее в ОБСЕ сообщали, что за этот период получили только одно сообщение о жертве среди гражданского населения в результате обстрела — 27 июля был ранен житель Марьинки.