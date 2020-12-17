Путин впервые прокомментировал информацию о том, что Навального отравило ФСБ

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал журналистское расследование о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили сотрудники ФСБ.



«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это никакое не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно понимают <...> и пользуются телефонами там, где считают нужным», — сказал Путин во время большой пресс-конференции.



Из этого президент РФ сделал вывод, что Навальный «пользуется поддержкой спецслужб США».



«А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу», — подчеркнул Путин.



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