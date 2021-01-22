Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что не против участия представителей общественности, которые присоединились к заседаниям от имени группировок «ДНР» и «ЛНР», но указал, что дискуссии должны проходить цивилизованно. Об этом Кравчук сказал в эфире канала «НАШ» после заседания ТКГ 21 января.



Он пояснил, что каждая сторона, которая представлена в ТКГ — Украина, Россия и ОБСЕ — может приглашать советников и экспертов. При этом Кравчук подчеркнул, что выступает за организацию работы, а не «базар».



«Когда эти люди приходят и сознательно устраивают базар вместо обсуждения... Они никого не слушают, думаю, они даже себя не слушают», — подчеркнул глава делегации Украины.



Кравчук рассказал, что ему пришлось обратиться к модератору переговоров — спецпредставительнице главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Он попросил ее «сделать так, чтобы был порядок».

21 января состоялось первое в 2021 году заседание ТКГ, этому предшествовали заседания четырех профильных рабочих групп (их еще называют подгруппы). В ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ в качестве модератора. Кроме того, РФ приглашает на заседания представителей группировок «ДНР» и «ЛНР» в качестве участников от ОРДЛО.



Кроме того, в заседании впервые участвовали «общественники», которых пригласили «Л-ДНР».



Москва отказывается признавать себя стороной конфликта, публично призывая Киев вести переговоры с Донецком и Луганском. Украинская сторона с таким подходом не согласна.