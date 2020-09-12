Кравчук допускает общение с «Л-ДНР», но против подписывания с ними документов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что в рамках переговоров допустимо общение с членами группировок «ДНР» и «ЛНР», «у которых руки не в крови», но нельзя подписывать документы, «которые могут навредить Украине».



«Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное — не подписывать документов, которые могут навредить Украине. Если мы такую ​​формулу примем за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству», — сказал Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Он напомнил, что во времена президентства Петра Порошенко украинской стороной был подписан Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, где также стоят подписи тогдашних глав «Л-ДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.



Именно последовательность шагов по урегулированию, которая указана в том документе, препятствует нахождению взаимопонимания, подчеркнул Кравчук. «Нам всегда говорят: сначала выборы, потом все остальное. А мы говорим, что не можем провести выборы. Давайте сначала безопасность, присутствие в ОРДЛО украинских органов власти, украинских СМИ», — сказал Кравчук, добавив, что поддерживает эту позицию украинской власти.



В этой связи он предлагает определиться с дальнейшими действиями: общение и поиск решения или же силовой путь решения конфликта. Кравчук считает, что силовой путь «не приведет к успеху».

В Трехстороннюю контактную группу формально входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях принимают участие и члены «Л-ДНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников рассказывал, что «Л-ДНР» туда приглашает ОБСЕ, которая является модератором переговоров. В самой ОБСЕ называет этих людей теми, кому «принадлежит фактический контроль» над неподконтрольными Киеву территориями.



В мае украинская сторона ввела в свою делегацию представителей ОРДЛО из числа донбасских переселенцев. Резников говорил, что это сделано, чтобы разрушить монополию на участие в качестве представителей ОРДЛО членов группировок «Л-ДНР», которые подчиняются России.