«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича

Группировка «ДНР» назвала своих представителей «общественности», которых теперь она намерена приглашать на заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в «МИД ДНР».



Так, одним из них стал Владислав Теличко — уроженец Краматорска, бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины в 2007 году. Министерство тогда возглавлял Нестор Шуфрич, а главой правительства был Виктор Янукович.

Также Теличко работал в управлении МЧС по взаимодействию с Верховной Радой Украины и органами исполнительной власти с 2011 года. Как подчеркнули в «ДНР», в марте 2014 года он вернулся в Донецк. Там он принял участие в создании «Союза ветеранов Афганистана ДНР».



Вторым «общественником» от «ДНР» на заседаниях ТКГ стала бывшая сотрудница «министерства информации ДНР», блогер Майя Пирогова.



Теличко и Пирогова вчера уже участвовали в заседании по видеосвязи. Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил «Новостям Донбасса», что статус этих людей является неопределенным.



В целом украинская сторона в ТКГ не признает субъектность представителей «Л-ДНР» на заседаниях, отмечая, что ведет переговоры с Россией при посредничестве ОБСЕ.