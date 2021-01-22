В ОБСЕ призвали участников ТКГ перестать обвинять друг друга и распространять фейки

Спецпредставительница главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам заседания в видеоформате 21 января призвала участников переговоров по Донбассу «к ответственности». Об этом говорится в сообщении Грау для прессы.



В этом контексте, по ее словам, важным элементом является воздержание от необоснованных взаимных обвинений, а также деструктивных и недостоверных высказываний о ходе переговоров в средствах массовой информации.



Посол отметила, что несмотря на «определенные тревожные тенденции», режим прекращения огня, по оценке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в целом продолжает соблюдаться.



«Общая ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопросы функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня были в центре внимания Рабочей группе по безопасности», — рассказала Грау.



Участники заседания Рабочей группы также обсудили условия, необходимые для проведения ремонта газораспределительной станции в городе Марьинка, которая, вместе с газопроводом, была повреждена в 2014 году. От работы данной станции зависят поставки тепла для 14 000 жителей Красногоровки и Марьинки.



В фокусе дискуссий Политической рабочей группы были вопросы, связанные «с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями», указала Грау.

Гуманитарная рабочая группа обсуждала порядок «будущего функционирования» контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, добавила дипломат.



Также были затронуты вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

«Призываю всех участников заседания ТКГ проявить политическую волю к скорейшему достижению договоренности о взаимном освобождении и обмене удерживаемых на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных"», — подчеркнула Грау.



В центре внимания Экономической рабочей группы былo обеспечение водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях Украины (ОРДЛО). «В частности, удалось достичь прогресса по вопросу механизма оплаты КП "Вода Донбасса"», — рассказала посол.



Кроме того, стороны обсудили вопрос международной инспекции объектов в ОРДЛО, располагающих радиоактивными материалами.

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21 января состоялось первое в 2021 году заседание ТКГ, этому предшествовали заседания четырех профильных рабочих групп (их еще называют подгруппы). В ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ в качестве модератора. Кроме того, РФ приглашает на заседания представителей группировок «ДНР» и «ЛНР» в качестве участников от ОРДЛО. Москва отказывается признавать себя стороной конфликта, публично призывая Киев вести переговоры с Донецком и Луганском. Украинская сторона с таким подходом не согласна.



Из-за разных позиций и взаимных обвинений в ТКГ нет значительного прогресса с лета прошлого года, когда удалось договорится о режиме прекращения огня.



Вчера в заседании принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который входит в Нормандский формат (Украина, Франция, Германия, Россия) урегулирования на Донбассе на уровне советников лидеров стран. Сегодня состоится заседание непосредственно политических советников «нормандской четверки».