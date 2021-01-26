На Луганщине ранен украинский военный

В Луганской области около 19 часов вечера в результате обстрела ранен украинский военный. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.



Военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен в районе Попасной. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое, – отмечают в ТКГ.



«Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота СММ ОБСЕ», – добавили в делегации.

Еще один украинский военнослужащий получил ранения 25 января в результате обстрелов со стороны боевиков вблизи Золотого в Луганской области.



За минувшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.



Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.