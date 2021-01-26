Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение военнослужащего ВСУ

За минувшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что неподалеку от Пивденного незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из оружия разных видов — минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По данным штаба, вблизи Хутора Вольного боевики вели огонь по позициям украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе напомнили, что вследствие обстрелов был ранен украинский военный.



Также подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь боевики «ДНР» заявили, что в понедельник вечером был обстреля район подконтрольного им поселка Еленовка под Донецком.



С начала текущих суток, 26 января, украинская сторона обстрелов на Донбассе не зафиксировала.



C 27 июля 2020 года до 24 января 2021-го Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 771 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 750 взрывов, 913 пролетевших неопределенных боеприпасов, 94 вспышки дульного пламени и 55 осветительных ракет, а также не менее 2 959 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.