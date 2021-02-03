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Грызлов раскритиковал законопроект о переходном периоде. При этом в ТКГ его не обсуждали

03 февраля 2021, 17:58

Грызлов раскритиковал законопроект о переходном периоде. При этом в ТКГ его не обсуждали

В Кремле считают, что новый законопроект о переходном периоде для Донбасса означает «выход Украины из Минских соглашений». Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов, пишет «ТАСС».

По его словам, проект закона «грубейшим образом нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины».

Грызлов озвучил трактовку некоторых норм украинского законопроекта. Он считает, что жителям Донбасса «запретят говорить по-русски». Такой нормы в проекте закона нет. В документе говорится, что в течение двух лет после окончания конфликтного периода украинский язык должен перейти в статус государственного на освобожденной территории Донбасса. Украинская власть согласно проекту закона, должна поддерживать изучение украинского языка и истории Украины на той территории.

Грызлов в очередной раз обвинил украинскую сторону в срыве разведения сил и средств на Донбассе.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе завершила 3 февраля работу, проходившую в режиме видеоконференции. Во вторник, 2 февраля, в режиме видеоконференции прошли заседания подгрупп контактной группы.

«ТАСС» пишет, что Грызлов сделал заявление по итогам заседания контактной группы. Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил «Новостям Донбасса», что на заседании не обсуждали украинский законопроект о переходном периоде.

Украинская сторона «четко придерживается» исполнения Минских соглашений, однако их необходимо уточнить и модернизировать, высказался ранее вице-премьер — министр по делам оккупации временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 11 января обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».

В Минреинтеграции позже уточнили, что законопроекте не будет слова «коллаборант», какая будет амнистия и что Украина будет делать с документами, выданными украинцам группировками «ЛДНР». 

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