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Резников: Украина придерживается Минских соглашений, но их нужно уточнить и модернизировать

20 января 2021, 10:20

Резников: Украина придерживается Минских соглашений, но их нужно уточнить и модернизировать

Украинская сторона «четко придерживается» исполнения Минских соглашений, однако их необходимо уточнить и модернизировать. Об этом написал вице-премьер — министр по делам оккупации временно оккупированных территорий Алексей Резников в своей колонке на сайте LB.ua.

«Поэтому наша позиция очень последовательная. Выполнение "минских договоренностей", которые мы четко придерживаемся, должно привести к полноценной реинтеграции временно оккупированных территорий в единую Украину. Для этого указанные договоренности, заключенные на фоне горячей фазы войны, должны быть уточнены и модернизированы на холодную голову. Выигрывают все, кроме военных преступников», — подчеркнул Резников.

Он убежден, что страна не может быть разделенной и двигаться в разные стороны. Резников отметил, что Минреинтеграции уже начало презентацию элементов подхода украинской власти к восстановлению территориальной целостности и суверенитета, в основу которого «условно положен концепт "дома объединенного"».

Первый элемент, по словам Резникова, — это проект закона об основных принципах государственной политики переходного периода. Его действие рассчитано на 25 лет.

Как заявил Резников, вследствие реализации положений этого законопроекта временно оккупированные территории должны превратиться в обычные регионы Соборной Украины. «Без выдуманных "особых статусов". Чтобы в 2045 году единая Украина успешно решала задачи, которые будет ставить время, а не семенила на задворках. Это возможно лишь с теми, кто добавляет нам движения, а не замедляет его из-за своих недоимперских комплексов», — подчеркнул он.

Такой подход — вызов не только для ОРДЛО и Крыма, считает вице-премьер. «Остальная Украина так же должна понять: все, что тормозит развитие страны — это зло. Те, кто должен быть привлечен к ответственности, получат свое. Но там, где возможно прощение — надо амнистировать и идти дальше. Это непросто, но придется», — пояснил он.

Второй элемент — это Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. 23 декабря 2020 года правительство утвердило ее Концепцию, а в течение 6 месяцев нужно наработать содержание самой Стратегии, пакет законопроектов и план действий для реализации. Этот элемент рассчитан на 10 лет.

«Его задача — создать инструменты для преобразования депрессивных, дотационных регионов, пострадавших от войны, в опору государства через укрепление громад», — рассказал Резников. Он добавил, что этого планируется достичь за счет комплекса стимулов для инвесторов.

«Если не будут приняты экстраординарные меры, подконтрольная часть Донетчины и Луганщины будет высасывать ресурсы и тянуть страну в пропасть. Изменить это как можно скорее в интересах всей страны», — подчеркнул вице-премьер.

Позицию Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений неоднократно критиковала Россия. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании на Донбассе то, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений. При этом Лавров признал, что РФ участвует в создании «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений, назвав это «серьезной уступкой» Москвы.

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