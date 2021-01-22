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Резников: Амнистия после деоккупации будет, но не коснется военных преступлений

22 января 2021, 17:20

Резников: Амнистия после деоккупации будет, но не коснется военных преступлений

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что амнистию после деоккпации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества под нее не подпадают. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В свое время международная практика говорила, что до 80-х годов прошлого века какие-либо военные конфликты заканчивались, как правило, тотальной амнистией. Но группа экспертов ООН начала изучать и заявила, что это не приводит к завершению конфликта внутри страны, так как нет ответов у людей, которые пострадали в этом конфликте... Поэтому главная идея очень простая — амнистию нужно делать обязательно, но военные преступники, преступления против человечества, там есть перечень, они не подпадают под амнистию ни в каком случае», — сказал Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что амнистия нужна еще и для того, чтобы интегрировать граждан, которые были под оккупацией.

«Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет», — добавил он.

По словам Резникова, при вопросе амнистии будут вводиться градации такие в отношении тех, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий, тех, кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан, а также тех, кто был в составе высшего руководства оккупационных сил.

Он отметил, что процедура амнистии будет определяться в отдельном законе, а проект закона о госполитике переходного периода лишь определяет ее основные положения. В частности, что безусловная амнистия невозможна. Кроме того, иностранцев не будут амнистировать или освобождать от ответственности.

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