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Санкции против трех телеканалов оспаривают в суде: Производств пока нет

10 февраля 2021, 18:27

Санкции против трех телеканалов оспаривают в суде: Производств пока нет

Верховный суд Украины определился с двумя исками против введения санкций в отношении трех телеканалов. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, в рассмотрении одного иска отказано, по второму дано время на устранение недочетов.

Соответствующие постановления по делам №9901/22/21, №9901/23/21 по искам граждан вынес 9 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда.

Речь идет об исках, которые оспаривают указ президента Украины о введении в действие решения СНБО, согласно которому были применены санкции к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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«Истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец конкретизировал основания для привлечения СНБОУ, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика», - говорится в сообщении суда относительно того дела, которое было отправлено на доработку.

Отказ в открытии второго производства суд обосновал так: «… фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов».

Также в Верховном суде сообщили, что 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21). Суд должен в течение пяти рабочих дней решить, открывать ли данное производство.

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Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.

Владельцем каналов является народноый депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. 

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.

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