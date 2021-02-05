Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перед введением санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех его телеканалов он, как член Совет нацбезопасности и обороны, ознакомился с материалами, подтверждающими обоснованность такого решения.



«Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения. Такие материалы есть. С моей точки зрения, они более чем обоснованные, они опираются на два периода: один период касается деятельности с 2018 года и тех фактов, когда фракция "Народный фронт" инициировала этот процесс впервые, и фактов, которые были сейчас предъявлены Службой безопасности», — рассказал Аваков в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



Глава МВД дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака «112 Украина», NewsOne и ZIK финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольной части Донбасса.



«При помощи денег, заработанных, в том числе, на территории "ДНР"... Денег, пришедших оттуда, финансируется ряд наших СМИ. Это недопустимая ситуация. И я тут прошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государством-агрессором», — подчеркнул Аваков.

Введение санкций до окончания уголовного расследования министр объяснил долгим временем его проведения. «У нас суды и досудебное следствие идут долго. Особенно в сложных процессах, таких как этот: когда речь идет об операциях с контрабандой, когда речь идет о перелицовке накладных», — сказал глава МВД. Он добавил, что санкции — это возможность государству «защититься» на время расследования.



Отвечая на вопрос о том, почему такое о закрытии каналов не было принято раньше, министр сказал: «Не было политической воли».



Комментируя факт того, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, будучи членом СНБО, воздержался при голосовании за решение СНБО по санкциям и говоря о достаточности обоснований, Аваков сказал: «Мне тех документов хватило... Решение, которое принято, законное, в правовом поле».



При этом глава МВД выразил мнение, что в ближайшее время СБУ предоставит все материалы, факты, положенные в основу решения СНБО.



Говоря о том, могут ли коснуться лично санкции одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым связывают подсанкционные телеканалы, Аваков сказал: «За свою историческую роль будет отвечать, и я вижу, что в последнее время он не прячется, он говорит об этом очень открыто и очень четко».

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес. Иски против указа Зеленского о санкция были поданы в Верховный суд.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».