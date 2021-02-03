Данилов рассказал об использовании секретных документов для закрытия «каналов Медведчука»

Совет национальной безопасности и обороны руководствовался документами, часть из которых были секретными, при введены санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов на брифинге.



«Единственное, что могу сказать, что часть этих документов являются секретными, потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране», — сказал Данилов, отвечая на вопрос, что стало причиной для санкций.



Реагируя на комментарии представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» о том, что закон о санкциях должен вводиться в отношении иностранных государств или иностранных юридических лиц, или украинских юридических лиц, находящихся под контролем иностранных юрлиц, Данилов заявил: «Скажите мне пожалуйста, а кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству? Подождите, как говорят: "скоро будет"».



Данилов напомнил, что СНБО вводил санкции против граждан Украины и раньше. Так, весной 2017 года в санкционный список попали 1228 человек, многие из которых были украинцами.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».