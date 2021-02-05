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Зеленский записал обращение на русском: объяснил санкции против «каналов Медведчука»

05 февраля 2021, 18:45

Зеленский записал обращение на русском: объяснил санкции против «каналов Медведчука»

Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK является оправданным и законным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — сказал Зеленский.

Кроме этого, он опроверг информацию о якобы запрете в Украине книг Михаила Булгакова и Бориса Акунина.

Свое обращение он записал на русском языке.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.

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