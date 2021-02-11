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Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского военного

11 февраля 2021, 08:00

Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского военного

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что недалеко от населенного пункта Пески НВФ открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате был ранен украинский военнослужащий.

В штабе ООС отметили, что неподалеку от Пивденного боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Золотое-4, был применен беспилотный летательный аппарат, который сделал два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.

Украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С 27 июля по 9 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее е 8 558 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это3 197 взрывов, 1 079 неопределенных пролетевших боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет и
не менее 4 121 очереди и выстрела.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

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